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bani.md logobani
4 August 2026, 13:54
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530 de afaceri, prinse cu nereguli într-o singură lună. Amenzile depășesc 2,3 milioane de lei

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, în luna iulie, a aplicat sancțiuni de tip penalizator în valoare de peste 2,37 milioane de lei, în urma controalelor operative ale agenților economici din întreaga țară.

530 de afaceri, prinse cu nereguli într-o singură lună. Amenzile depășesc 2,3 milioane de lei.
530 de afaceri, prinse cu nereguli într-o singură lună. Amenzile depășesc 2,3 milioane de lei.

Potrivit datelor publicate de instituție, în iulie au fost efectuate 830 de controale fiscale operative, iar în 530 de cazuri au fost constatate încălcări. În consecință, Serviciul Fiscal a aplicat sancțiuni fiscale în valoare de 1,84 milioane de lei și amenzi contravenționale de 530,5 mii de lei, transmite bani.md.

Cele mai mari sume au fost înregistrate în comerțul cu mărfuri, produse și materiale, unde au fost efectuate 332 de controale, iar în 274 de cazuri au fost depistate nereguli. Doar în acest sector au fost aplicate sancțiuni de aproape 1,38 milioane de lei.

Pe locul doi după numărul verificărilor s-a aflat transportul rutier de pasageri, inclusiv cel ilicit, cu 219 controale, dintre care 74 s-au soldat cu încălcări. În acest domeniu au fost aplicate sancțiuni de 113,9 mii de lei.

În piețe, inspectorii au efectuat 132 de controale, identificând abateri în 85 de cazuri, iar sancțiunile au depășit 449 de mii de lei. Verificările au mai vizat comerțul online, comercializarea produselor din tutun, activitățile de agrement, comerțul cu băuturi răcoritoare și bere, precum și sectorul HoReCa.

În urma acestor rezultate, Serviciul Fiscal de Stat anunță că va continua și în luna august controalele fiscale operative, desfășurate inopinat, în special în domeniile cu risc ridicat de neconformare. Inspectorii vor verifica dacă agenții economici emit bonuri fiscale la încasările în numerar, declară integral veniturile și dețin documente care confirmă proveniența legală a mărfurilor comercializate.

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