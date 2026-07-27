Traumeel S: Cum pot fi prevenite accidentările sportive în triatlon Ⓟ

Pe 16 august, la Chișinău, va avea loc Campionatul Național de Triatlon 2026, cu susținerea Traumeel S.

Pregătirea corectă, recuperarea și atenția acordată primelor simptome pot contribui la reducerea riscului de accidentări sportive.

Accidentările sportive: de ce apar

Triatlonul, înotul, ciclismul și alergarea au propriile reguli, cerințe pentru participanți și particularități de desfășurare. Totuși, toate aceste discipline au un element comun — sportul. Iar odată cu el apar competițiile, victoriile și, din păcate, riscul de accidentare.

O accidentare sportivă diferă considerabil de o traumă produsă în urma unui accident. În multe cazuri, aceasta poate fi prevenită printr-o pregătire corectă și prin respectarea recomandărilor specialiștilor.

Accidentările acute apar cel mai frecvent din cauza mușchilor insuficient pregătiți. O astfel de traumă poate duce la întreruperea antrenamentelor și la ratarea competițiilor pe durata perioadei de recuperare.

O problemă importantă o reprezintă însă accidentările cronice, care se formează treptat în timpul antrenamentelor. Solicitările repetate pot provoca microtraumatisme care afectează ligamentele și aparatul osteoarticular. În timp, pot apărea modificări degenerative: ligamentele devin mai puțin elastice și rezistente, crește riscul unor accidentări repetate, iar la nivelul articulațiilor se pot dezvolta artrita și artroza. În unele cazuri, aceste probleme pot duce la renunțarea la activitatea sportivă.

Cum poate fi redus riscul accidentărilor sportive

Prevenirea atât a accidentărilor acute, cât și a celor cronice începe cu pregătirea corectă a mușchilor.

În primul rând, musculatura trebuie să se dezvolte uniform și simetric. Pentru aceasta, este important să fie respectate recomandările antrenorului și câteva reguli de bază:

alimentația trebuie să fie echilibrată și să conțină o cantitate suficientă de proteine, grăsimi, carbohidrați și vitamine;

antrenamentele de pregătire fizică generală trebuie efectuate cu regularitate;

programul trebuie să includă exerciții pentru dezvoltarea coordonării, rezistenței și forței.

Următoarea etapă a prevenirii este încălzirea înainte de antrenament și revenirea după acesta. La finalul antrenamentului este recomandat stretchingul. Acesta contribuie la creșterea mobilității articulațiilor, la întărirea musculaturii și la îmbunătățirea echilibrului. La fel de important este ca exercițiile de stretching să fie efectuate cu regularitate și să li se acorde suficient timp.

O altă măsură importantă este executarea corectă a exercițiilor. Înțelegerea biomecanicii mișcărilor ajută la distribuirea corectă a solicitării asupra mușchilor și, implicit, la reducerea riscului de accidentare.

Este importantă și evitarea suprasolicitării. Procesul de antrenament trebuie să includă perioade de odihnă și recuperare.

Efortul trebuie planificat astfel încât forma sportivă maximă să coincidă cu perioada competițiilor. Din acest motiv, intensitatea antrenamentelor nu trebuie crescută brusc înainte de start.

După antrenament sau competiție, starea fizică trebuie urmărită cu atenție. Chiar și o ușoară șchiopătare, o durere musculară minoră sau limitarea mobilității pot indica existența unei microtraume. În asemenea situații, este recomandată consultarea unui medic. În stadiile incipiente, recuperarea necesită, de regulă, mai puțin timp.

Aceste recomandări pot părea evidente, mai ales pentru sportivii cu experiență. Totuși, respectarea principiilor de bază ale pregătirii contribuie cel mai frecvent la prevenirea accidentărilor.

Dacă accidentarea nu a putut fi evitată

În cazul unei accidentări, este important să fie respectate recomandările specialistului privind momentul revenirii la antrenamente și intensitatea permisă a efortului.

O accidentare sportivă nu presupune întotdeauna repaus complet pe termen lung. În funcție de natura leziunii, medicul poate recomanda tratament medicamentos, masaj, proceduri de fizioterapie sau un program special de kinetoterapie.

O alternativă modernă la medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene, în cazul traumatismelor, inclusiv al celor sportive, este Traumeel S. Preparatul poate contribui la reducerea durerii și la susținerea procesului de vindecare.

Conform rezultatelor cercetărilor științifice, Traumeel S contribuie la încheierea naturală a procesului inflamator, prin activarea factorilor antiinflamatori, fără a bloca mecanismele naturale de protecție ale organismului, așa cum se întâmplă în cazul medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene. Acest lucru poate contribui la accelerarea procesului de recuperare după traumatisme.

Traumeel S și-a demonstrat eficiența în cazul traumatismelor de diferite grade de severitate. La necesitate, preparatul poate fi utilizat pe termen lung, datorită profilului său ridicat de siguranță. O altă particularitate este posibilitatea utilizării concomitente a cremei și a comprimatelor, ceea ce poate intensifica efectul terapiei.

Dacă sunt afectate articulațiile, în schema de tratament poate fi inclus și preparatul Zeel T, utilizat în afecțiunile aparatului locomotor. Preparatul are acțiune condroprotectoare și este disponibil sub formă de comprimate.

Pentru sportivii profesioniști, un avantaj important este faptul că preparatele sunt permise pentru utilizare în conformitate cu cerințele WADA.

Acestea sunt medicamente. Înainte de utilizare, citiți cu atenție prospectul. În cazul apariției unor simptome neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Informații suplimentare despre indicații, contraindicații și particularitățile de administrare sunt disponibile pe site-ul heel.md.

Campionatul Național de Triatlon 2026 va avea loc pe 16 august, în parcul La Izvor din Chișinău. Înscrie-te, alege-ți distanța și participă la competiție.