Ștefan Repeșciuc: Cum ajungi mai repede la primul apartament Ⓟ

Mulți moldoveni plecați peste hotare își propun să cumpere o locuință în Chișinău, însă amână decizia ani la rând. Expertul imobiliar Ștefan Repeșciuc explică de ce, în multe cazuri, timpul costă mai mult decât apartamentului.

Diaspora cumpără cele mai multe apartamente

Potrivit lui Ștefan Repeșciuc, majoritatea cumpărătorilor provin din familii în care cel puțin un membru lucrează peste hotare. Experiența acumulată în ultimii ani și analizele publicate constant pe paginile sale de Facebook, Instagram și YouTube îi ajută pe moldovenii din diaspora să înțeleagă mai bine piața imobiliară și să ia decizii informate.

Expertul spune că, deși salariile din străinătate permit rate lunare mai mari, creșterea prețurilor locuințelor și a costului vieții i-a determinat pe mulți să se orienteze către apartamente aflate în etapa de construcție, unde condițiile de achitare sunt mai flexibile.

De ce amânarea poate costa mai mult

Una dintre cele mai frecvente greșeli este așteptarea unei eventuale scăderi de preț. În opinia expertului, nimeni nu poate spune când și cu cât s-ar putea ieftini apartamentele. În schimb, inflația și evoluția pieței pot face ca aceeași locuință să coste semnificativ mai mult peste câțiva ani. Ștefan Repeșciuc consideră că inclusiv reconstrucția Ucrainei, după încheierea războiului, ar putea reduce capacitatea de construcție din Republica Moldova și, implicit, ar putea contribui la noi majorări de preț.

Rate sau economii?

Din experiența sa, doar o parte dintre moldovenii plecați peste hotare cumpără un apartament în primii ani de muncă. Cei mai mulți preferă să strângă toți banii, însă revin după câțiva ani și constată că locuințele s-au scumpit. De aceea, expertul recomandă cumpărarea unui apartament în etapa de construcție, cu un avans accesibil și achitare în rate. În opinia sa, disciplina financiară este mai importantă decât încercarea de a achita integral locuința din prima.

Apartamentul trebuie să devină o prioritate

Ștefan Repeșciuc afirmă că, de cele mai multe ori, oamenii nu cumpără mai devreme un apartament nu pentru că nu pot, ci pentru că au alte priorități. Vacanțele, mașinile sau alte cheltuieli ajung să consume economiile care ar putea deveni avansul pentru o locuință. El recomandă tinerilor care pleacă peste hotare să înceapă cât mai repede procesul de cumpărare și să privească apartamentul ca pe o investiție pe termen lung, nu doar ca pe o cheltuială.

Pentru mai multe explicații, exemple și recomandări dedicate moldovenilor din diaspora, urmăriți ultimul episod al podcastului „Știri Imobiliare cu Ștefan Repeșciuc”, în care expertul vorbește pe larg despre strategiile prin care o locuință poate fi cumpărată în doar câțiva ani, fără a aștepta un moment „perfect”.