QGroup: Cum pot ecranele LED ajuta companiile să își fidelizeze clienții Ⓟ

Amenajarea vizuală a unui spațiu influențează direct modul în care clienții percep o companie. Ecranele LED moderne ajută afacerile să atragă atenția, să comunice mai eficient și să creeze o experiență memorabilă pentru clienți.

Care este provocarea?

În prezent, pentru un client nu mai este suficient doar să beneficieze de un serviciu sau să cumpere un produs. Contează și cât de confortabil, modern și convingător arată spațiul în care acesta interacționează cu brandul.

Panourile statice și amenajările convenționale încetează rapid să mai atragă atenția. Informația se pierde printre numeroasele mesaje vizuale, iar spațiul nu ajută compania să se diferențieze și să mențină interesul clienților.

Soluția

Ecranele LED transformă spațiul într-un instrument activ de comunicare. Pe acestea pot fi afișate materiale publicitare, oferte, informații de orientare, prezentări, transmisiuni și alte tipuri de conținut, care ajută companiile să comunice cu publicul la momentul potrivit.

Imaginea luminoasă și dinamică atrage atenția, face informațiile mai vizibile și contribuie la crearea unei atmosfere moderne. Conținutul poate fi actualizat periodic și adaptat în funcție de obiectivele curente, promoții, evenimente sau diferite categorii de clienți.

De ce ecrane LED?

Ecranele LED sunt potrivite atât pentru spațiile interioare, cât și pentru cele exterioare. Acestea își păstrează luminozitatea în diferite condiții de iluminare și asigură o bună vizibilitate de la distanțe variate.

Dimensiunea, formatul și pasul pixelilor sunt selectate în funcție de particularitățile obiectivului și de scenariul de utilizare. Astfel, ecranul poate fi integrat armonios într-un interior, pe fațada unei clădiri, într-o zonă comercială, într-o sală sau într-un spațiu public.

În acest mod, ecranul LED devine un canal eficient de comunicare cu clienții. Acesta contribuie la:

atragerea atenției asupra produselor și ofertelor;

transmiterea mai rapidă a informațiilor importante;

consolidarea imaginii vizuale a companiei;

unui spațiu modern și memorabil;

menținerea interesului clienților și creșterea probabilității ca aceștia să revină.

Experiența centrului de afaceri Digital Park

Digital Park este un complex multifuncțional de birouri și conferințe din Chișinău. Aici sunt organizate în mod regulat evenimente corporative, sesiuni de instruire și întâlniri de nivel înalt.

Pentru a menține un nivel ridicat al serviciilor și a fideliza clienții, complexul a decis să își modernizeze sălile de conferințe. Obiectivul a fost îmbunătățirea calității imaginii, simplificarea conectării echipamentelor și crearea unui spațiu mai potrivit pentru desfășurarea evenimentelor.

QGROUP a instalat două ecrane LED profesionale Hikvision: unul cu suprafața de 15 m² și pasul pixelilor de 2,5 mm, iar celălalt cu suprafața de 10 m² și pasul pixelilor de 1,86 mm. Ecranele asigură o luminozitate ridicată, claritatea imaginii și o redare fidelă a culorilor.

Structurile de montaj au fost proiectate individual, ținând cont de particularitățile fiecărei încăperi. În urma implementării proiectului, Digital Park beneficiază de un spațiu modern și funcțional, care contribuie la creșterea calității evenimentelor organizate.

Unde influențează direct ecranele LED alegerea clientului?

Ecranele LED sunt deosebit de utile în centre comerciale, magazine, showroomuri, restaurante, hoteluri, parcuri tehnologice, centre de afaceri, spații de coworking, complexe pentru evenimente, instituții medicale și educaționale, showroomuri auto, centre sportive și alte spații cu un flux mare de vizitatori.

Cu cât numărul vizitatorilor și al evenimentelor este mai mare, cu atât calitatea spațiului influențează mai mult impresia clientului, decizia acestuia de a reveni și de a alege din nou aceeași locație.

Concluzie

Calitatea echipării tehnice a sălilor de conferințe influențează direct prestigiul locației și decizia chiriașilor de a colabora cu aceasta. Ecranele LED răspund acestei necesități în mod complex, de la luminozitatea și redarea culorilor până la simplitatea conectării și utilizării.

QGROUP oferă soluții cu ecrane de orice tip și dimensiune — de la panouri LED pentru săli de conferințe până la ecrane de mari dimensiuni pentru diverse tipuri de obiective. Serviciile includ selectarea echipamentelor și a sistemelor de conectare, proiectarea structurilor în funcție de particularitățile spațiului, instalarea, conectarea și configurarea sistemului.

Pentru o soluție personalizată și o estimare a costului ecranului, contactați QGROUP la numărul 079 885 000.

Mai multe proiecte realizate de companie sunt disponibile pe site-ul qhub.md.

5 întrebări importante pe care să le adresați furnizorului înainte de a comanda un ecran LED

1. Cum pot afla ce ecran este potrivit pentru spațiul meu?

Nu este necesar să cunoașteți toate caracteristicile tehnice. Este suficient să precizați unde va fi instalat ecranul, pentru ce va fi utilizat și de la ce distanță va fi privit. Pe baza acestor informații sunt selectate dimensiunea, rezoluția și ceilalți parametri potriviți.

2. De ce ecranele LED au prețuri diferite, chiar dacă arată asemănător?

Prețul nu depinde doar de dimensiune. Acesta este influențat de calitatea componentelor, pasul pixelilor, luminozitate, fiabilitatea structurii, sistemul de control, complexitatea instalării și durata de viață a echipamentului. Din acest motiv, nu este corect ca ecranele să fie comparate doar în funcție de preț.

3. Este dificil de utilizat un ecran LED după instalare?

Nu. Sistemele moderne permit afișarea rapidă a prezentărilor, materialelor video și a altor tipuri de conținut de pe un computer sau de pe alte dispozitive. Dacă sistemul este configurat corect, utilizarea ecranului este la fel de simplă ca utilizarea unui monitor obișnuit.

4. Ce se întâmplă dacă spațiul are o configurație atipică?

Aceasta este o situație frecventă. Ecranele LED profesionale pot fi realizate în aproape orice dimensiune, iar structura de montaj este proiectată individual, în funcție de particularitățile spațiului.

5. Imaginea va fi bine vizibilă în orice condiții de iluminare?

Da, însă ecranul trebuie selectat în funcție de locul instalării. Pentru un spațiu interior, o vitrină sau o instalare în exterior sunt necesare niveluri diferite de luminozitate. Înainte de alegerea soluției trebuie evaluate condițiile de iluminare ale obiectivului și distanța de la care va fi privit ecranul.