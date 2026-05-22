Geely va majora prețurile din cauza situației globale Ⓟ

Livrările din lunile mai și iunie vor reprezenta ultimele loturi de automobile disponibile la actualele prețuri promoționale. În medie, stocurile de automobile la prețuri promoționale vor fi suficiente pentru cel mult o lună.

Condițiile speciale se aplică tuturor automobilelor fabricate în 2026, care sosesc în lunile mai și iunie.

GEELY EX2 electric

GEELY EX2 este un automobil electric compact urban, conceput pentru utilizarea zilnică în condițiile mobilității moderne. Datorită dimensiunilor compacte, automobilul este ideal în traficul aglomerat și la parcare, iar sistemul de propulsie electric, cu o putere de 116 CP și o autonomie de până la 325 km WLTP, permite utilizarea sa cu încredere atât în mediul urban, cât și pe trasee extraurbane.

La interior, modelul oferă o arhitectură digitală modernă, cu ecran multimedia de 14,6 inch, un habitaclu spațios și o organizare atent gândită a spațiului pentru nevoile de zi cu zi. Încărcarea rapidă până la 80% durează doar 25 de minute, iar complexul de asistenți electronici face utilizarea automobilului comodă și previzibilă.

GEELY Coolray — manevrabil și dinamic

GEELY Coolray este un reprezentant remarcabil al crossoverelor dinamice și tehnologizate din segmentul său. Motorul turbo 1.5 TD, cu o putere de 174 CP, în combinație cu transmisia DCT cu 7 trepte, asigură accelerarea de la 0 la 100 km/h în doar 7,6 secunde.

Dimensiunile compacte, manevrabilitatea precisă și cele patru moduri de condus fac modelul potrivit atât pentru deplasările urbane, cât și pentru traseele extraurbane. Platforma digitală Flyme Auto, sistemul de vizualizare 540°, asistenții inteligenți ADAS și designul actualizat Stellar Flux evidențiază caracterul modern al automobilului.

O atenție aparte merită garanția de fabrică fără precedent — 10 ani sau 500 000 km pentru motor și transmisie, acordată primului proprietar.

Astăzi, Coolray rămâne unul dintre cele mai solicitate modele ale brandului pe piețele din peste 54 de țări ale lumii.

GEELY Cityray — universal și practic

GEELY Cityray combină caracterul practic al unui crossover de familie, dotările moderne și o dinamică sigură. Motorul turbo 1.5 TD, cu o putere de 174 CP și un cuplu de 290 N·m, asigură accelerarea de la 0 la 100 km/h în doar 7,9 secunde.

Suspensia independentă multilink asigură o rulare lină, iar garda la sol de 200 mm permite deplasări confortabile atât în oraș, cât și pe trasee extraurbane.

La interior, modelul oferă un habitaclu spațios, un portbagaj cu un volum de 571 litri, hayon cu acționare electrică, sistem multimedia bazat pe platforma Qualcomm 8155, cu răspuns instantaneu, precum și un set extins de sisteme de asistență pentru șofer de nivel L2.

Plafonul panoramic, iluminarea ambientală și încărcarea wireless fac deplasările zilnice considerabil mai plăcute.

Intrarea modelului în top 3 al clasamentului J.D. Power APEAL confirmă nivelul ridicat de satisfacție al proprietarilor.

GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid

GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid este primul model hibrid plug-in GEELY prezentat oficial pe piața din Moldova. Automobilul combină sistemul inovator de propulsie NordThor EM-i, bateria de nouă generație Short Blade și cel mai bun preț din segment.

Deja de două luni consecutive, GEELY EX5 EM-i, inclus în Cartea Recordurilor Guinness drept cel mai economic crossover hibrid din lume, își menține statutul de cel mai solicitat crossover în rândul cumpărătorilor din Moldova.

La interior, modelul oferă cockpitul digital, materiale de finisare de calitate și un set extins de asistenți electronici.

GEELY Atlas premium

GEELY Atlas, construit pe platforma CMA dezvoltată împreună cu Volvo, combină un nivel ridicat de siguranță, un habitaclu spațios și dotări moderne. Fiabilitatea modelului este confirmată de ratingurile Euro NCAP și IIHS.

Echiparea include sistem audio Harman Infinity, ventilație pentru scaune, plafon panoramic și iluminare ambientală a habitaclului.

Atlas este potrivit pentru familiile care apreciază confortul și tehnologia în utilizarea zilnică.

GEELY EX5 electric

GEELY EX5 este un crossover complet electric, axat pe confort, tehnologie și caracter practic în utilizarea de zi cu zi.

Motorul electric modern și bateria de capacitate mare asigură o autonomie de până la 430 km WLTP cu o singură încărcare, ceea ce face automobilul potrivit atât pentru oraș, cât și pentru deplasări interurbane.

Încărcarea rapidă permite completarea energiei până la 80% în doar 20 de minute, iar sistemul inteligent de recuperare contribuie la utilizarea mai eficientă a energiei în ciclul urban.

La interior, modelul oferă materiale de finisare de calitate și un panou de bord digital cu interfață multimedia modernă.

GEELY Monjaro — modelul emblematic

GEELY Monjaro este crossoverul emblematic al brandului, orientat către un nivel ridicat de confort, tehnologii avansate și dotări bogate.

Motorul turbo de 2,0 litri, cu o putere de 238 CP, în combinație cu transmisia automată Aisin cu 8 trepte, asigură o dinamică lină și confort în călătoriile lungi.

Cele trei ecrane digitale, sistemul Galaxy OS 2.0, controlul vocal și suspensia CCD creează un spațiu modern pentru șofer și pasageri.

Monjaro este potrivit pentru cei care caută un crossover premium modern, cu dotări bogate și un nivel ridicat de confort.

