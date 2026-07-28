Exomind: Un nou nivel de grijă pentru bunăstarea mintală Ⓟ

Despre aceasta vorbesc deja clinici din SUA și Europa, este discutată la congrese internaționale de medicină estetică, iar acum EXOMIND este disponibil și la Chișinău. Nu este un tratament pentru piele și nici o procedură de cosmetică aparativă în sensul obișnuit. De această dată, accentul este pus pe starea dumneavoastră interioară.

Cum decurge procedura

Fără injecții, fără dispozitive atașate corpului și fără perioadă de recuperare. Vă așezați confortabil într-un fotoliu, iar specialistul poziționează un aplicator în zona capului. Timp de aproximativ 30 de minute, tehnologia acționează prin impulsuri electromagnetice blânde asupra zonelor creierului responsabile de reglarea emoțiilor, concentrare și autocontrol.

Puteți închide ochii. Puteți pur și simplu să vă lăsați purtați de gânduri. Mulți descriu senzația de după ședință printr-un singur cuvânt: liniște.

Procedura este confortabilă, neinvazivă și, imediat după încheierea ei, vă puteți relua activitățile obișnuite — puteți conduce mașina, merge la o întâlnire sau vă puteți ocupa de copii.

Cui i se adresează

Celor care simt că mintea lor nu se poate „opri”. Managerilor și antreprenorilor, pentru care luarea deciziilor reprezintă o provocare zilnică. Părinților cu copii mici, pentru care timpul de odihnă se măsoară în minute. Tuturor celor care observă că somnul a devenit superficial, iritarea apare mai repede, iar concentrarea este mai dificilă decât înainte.

Programul EXOMIND este conceput pentru:

relaxare profundă și reducerea nivelului perceput de stres;

susținerea echilibrului emoțional;

îmbunătățirea calității somnului;

susținerea funcțiilor cognitive și a capacității de concentrare;

consolidarea autocontrolului, inclusiv în ceea ce privește obiceiurile alimentare.

Nu este un substitut pentru o vacanță și nici o soluție miraculoasă. Este un instrument de îngrijire constantă a propriei stări de bine, la fel de firesc precum sportul sau îngrijirea pielii.

De ce Cristis

Cristis Aesthetic Beauty Clinic promovează de mulți ani o abordare care îmbină medicina estetică și conceptul de longevity. Echipa clinicii consideră că aspectul exterior și starea interioară formează un întreg, iar preocuparea pentru una fără cealaltă nu poate oferi rezultate de durată.

Introducerea tehnologiei EXOMIND în portofoliul clinicii reprezintă o continuare firească a acestei filozofii. Frumusețea care ascunde gol interior sau anxietate nu poate rezista în timp.

Primul pas este simplu: programați o consultație, în cadrul căreia specialistul vă va explica modul în care este structurat programul și va răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră.

Cristis Aesthetic Beauty Clinic

📍 Str. Columna 88/1, Chișinău

📞 +373 792 37 227

🌐 cristis.md

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