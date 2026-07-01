Dreame – tehnologia, care schimbă rutina Ⓟ
Visați la electrocasnice care îmbină cele mai noi tehnologii cu un design ce se integrează perfect în orice locuință? Vă invităm în showroom-ul Ultra, unde veți putea face cunoștință cu Dreame!
Dreame Technology este un brand global, recunoscut internațional, specializat în electrocasnice inteligente și tehnologii moderne pentru o viață mai confortabilă. Brandul investește activ în dezvoltarea motoarelor și tehnologiilor AI, ceea ce contribuie la creșterea performanței și a nivelului de inteligență al electrocasnicelor sale.
Produsele Dreame sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a îmbina performanța de top, designul premium și cele mai avansate tehnologii, iar asortimentul brandului este unul vast și diversificat:
- Aspiratoarele Dreame se află pe primul loc în portofoliul brandului pe bună dreptate. Autonomia extinsă și construcția ergonomică oferă aspiratoarelor verticale o manevrabilitate excelentă. Iar aspiratoarele robot sunt echipate cu cele mai noi sisteme navigare, care garantează curățenie impecabilă cu efort minimal din partea omului.
- Produsele pentru frumusețe și îngrijire personală ocupă un loc aparte în inimile fanilor brandului. Datorită motoarelor puternice și accesoriilor versatile, uscătoarele de păr și multistyler-ele Dreame crează coafuri ca la salon și vă ajută să străluciți în fiecare zi.
Doriți să descoperiți produsele Dreame? Atunci, vă invităm în showroom-ul Ultra. De ce să ne alegeți pe noi? Deoarece Ultra este distribuitorul oficial Dreame în Moldova și oferă:
- Zona Dreame, unde puteți testa produsele și vă puteți convinge că acestea vi se potrivesc;
- Garanție internațională, care confirmă originalitatea și calitatea produselor;
- Acces la suport tehnic și piese de schimb originale;
- Posibilitatea de a comanda online cu ușurință pe ultra.md și livrare gratuită în toată țara.
E timpul să vă simplificați rutina și să vă eliberați mai mult timp pentru relaxare, și crearea amintirilor prețioase alături de cei dragi. Vă așteptăm în showroom-ul Ultra!
Showroom Ultra, strada Columna, 170.
Program de lucru: luni - duminică de la ora 09:00 până la 20:00.
Comandă online pe www.ultra.md sau la numărul +373-6000-0000 cu livrare gratuită în toată țara!