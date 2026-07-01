Dreame – tehnologia, care schimbă rutina Ⓟ

Visați la electrocasnice care îmbină cele mai noi tehnologii cu un design ce se integrează perfect în orice locuință? Vă invităm în showroom-ul Ultra, unde veți putea face cunoștință cu Dreame!

Dreame Technology este un brand global, recunoscut internațional, specializat în electrocasnice inteligente și tehnologii moderne pentru o viață mai confortabilă. Brandul investește activ în dezvoltarea motoarelor și tehnologiilor AI, ceea ce contribuie la creșterea performanței și a nivelului de inteligență al electrocasnicelor sale.

Produsele Dreame sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a îmbina performanța de top, designul premium și cele mai avansate tehnologii, iar asortimentul brandului este unul vast și diversificat:

Aspiratoarele Dreame se află pe primul loc în portofoliul brandului pe bună dreptate. Autonomia extinsă și construcția ergonomică oferă aspiratoarelor verticale o manevrabilitate excelentă. Iar aspiratoarele robot sunt echipate cu cele mai noi sisteme navigare, care garantează curățenie impecabilă cu efort minimal din partea omului.

Produsele pentru frumusețe și îngrijire personală ocupă un loc aparte în inimile fanilor brandului. Datorită motoarelor puternice și accesoriilor versatile, uscătoarele de păr și multistyler-ele Dreame crează coafuri ca la salon și vă ajută să străluciți în fiecare zi.

Doriți să descoperiți produsele Dreame? Atunci, vă invităm în showroom-ul Ultra. De ce să ne alegeți pe noi? Deoarece Ultra este distribuitorul oficial Dreame în Moldova și oferă:

Zona Dreame, unde puteți testa produsele și vă puteți convinge că acestea vi se potrivesc;

Garanție internațională, care confirmă originalitatea și calitatea produselor;

Acces la suport tehnic și piese de schimb originale;

Posibilitatea de a comanda online cu ușurință pe ultra.md și livrare gratuită în toată țara.

E timpul să vă simplificați rutina și să vă eliberați mai mult timp pentru relaxare, și crearea amintirilor prețioase alături de cei dragi. Vă așteptăm în showroom-ul Ultra!

Showroom Ultra, strada Columna, 170.

Program de lucru: luni - duminică de la ora 09:00 până la 20:00.

Comandă online pe www.ultra.md sau la numărul +373-6000-0000 cu livrare gratuită în toată țara!