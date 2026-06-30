Arta moldovenească promovată în centrul Vienei prin proiectul Ringturm, susținut de Vienna Insurance Group, care promovează schimbul cultural, cooperarea economică și consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Austria.

Arta moldovenească, promovată în centrul Vienei printr-un proiect cultural susținut de Vienna Insurance Group

Republica Moldova este în atenția publicului european în această vară, printr-un proiect cultural de amploare desfășurat la Viena. Clădirea Ringturm, sediul central al Vienna Insurance Group, a fost transformată într-o instalație artistică de aproximativ 4.000 m², semnată de artistul moldovean Pavel Brăila.

Lucrarea „Your Happiness is in Your Own Hands” — „Fericirea este în mâinile tale” — a fost inaugurată oficial pe 25 iunie 2026, în prezența oficialilor din Republica Moldova și Austria, precum și a reprezentanților mediului diplomatic, de afaceri și cultural. Proiectul este susținut de Wiener Städtische Versicherungsverein, acționarul principal al Vienna Insurance Group.

Instalația artistică de pe Ringturm este dedicată Republicii Moldova și va rămâne expusă până la sfârșitul lunii septembrie. Lucrarea prezintă o coregrafie vizuală a mișcărilor mâinilor asociate preparării sarmalelor, mâncare tradițională moldovenească și simbol al apartenenței, tradiției și identității culturale.

Prin această abordare, artistul transformă un gest cotidian într-un limbaj vizual cu semnificații mai largi. Dincolo de referința culinară, lucrarea vorbește despre memorie, familie, comunitate și despre modul în care tradițiile sunt păstrate, transmise și reinterpretate de la o generație la alta.

Pavel Brăila este unul dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani din Republica Moldova. Născut la Chișinău, acesta activează în domenii precum filmul, fotografia, instalația și performance-ul. Lucrările sale au fost prezentate în cadrul unor expoziții și evenimente internaționale importante, iar creația sa abordează frecvent teme precum memoria, identitatea, migrația și transformările sociale.

Alegerea lui Pavel Brăila pentru proiectul Ringturm reprezintă o recunoaștere a potențialului creativ al Republicii Moldova și o oportunitate de a prezenta publicului european o perspectivă artistică asupra culturii moldovenești contemporane.

Moldova, pe scena europeană prin cultură și parteneriate

Evenimentul de inaugurare a reunit invitați de rang înalt, printre care Eugeniu Osmochescu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Wolfgang Hattmannsdorfer, ministrul Economiei, Energiei și Turismului al Austriei, Victoria Roșa, ambasadoarea Republicii Moldova în Austria, Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, precum și reprezentanți ai Vienna Insurance Group și ai companiilor sale din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului au fost evidențiate relațiile dintre Republica Moldova și Austria, precum și rolul investițiilor, cooperării economice și schimbului cultural în consolidarea acestor relații. Proiectul Ringturm oferă Republicii Moldova o platformă de vizibilitate internațională într-un spațiu urban important al capitalei austriece.

Din 2006, acoperirea artistică a clădirii Ringturm este unul dintre cele mai vizibile proiecte culturale ale Wiener Städtische Versicherungsverein. Anual, inițiativa reunește creații ale artiștilor din Austria și din țările Europei Centrale, de Est și de Sud-Est în care Grupul este prezent. În 2026, platforma este dedicată Republicii Moldova, iar alegerea lui Pavel Brăila confirmă interesul pentru promovarea potențialului creativ moldovenesc pe scena europeană.

Vienna Insurance Group este cel mai important grup de asigurări din Europa Centrală și de Est, cu peste 50 de companii de asigurări și fonduri de pensii în 30 de țări. Grupul deservește peste 33 de milioane de clienți.

În Republica Moldova, Vienna Insurance Group este prezent de 12 ani prin compania DONARIS. Odată cu achiziția MOLDASIG, Grupul își consolidează poziția pe piața locală de asigurări, confirmând interesul pentru potențialul Republicii Moldova și pentru dezvoltarea acestei piețe.

MOLDASIG, parte a Vienna Insurance Group

Pentru MOLDASIG, apartenența la Vienna Insurance Group marchează o etapă importantă de dezvoltare. Compania își propune să contribuie la modernizarea serviciilor de asigurare, la creșterea rezilienței pieței și la consolidarea încrederii clienților în soluțiile de protecție financiară.

Evenimentul de la Viena confirmă apartenența MOLDASIG la un grup internațional care susține, pe lângă activitatea economică, inițiative culturale și proiecte de responsabilitate socială. Integrarea în Vienna Insurance Group oferă companiei acces la know-how, standarde europene și o orientare clară spre stabilitate și inovație.

Despre MOLDASIG

MOLDASIG este una dintre companiile importante de pe piața de asigurări din Republica Moldova, oferind soluții pentru persoane fizice și juridice: CASCO, asigurări medicale facultative, asigurări medicale pentru călătorii, asigurări de accidente, bunuri și locuințe, Carte Verde și RCA.

Ca parte a Vienna Insurance Group, MOLDASIG îmbină experiența locală cu standardele europene de protecție și siguranță financiară.

Mai multe informații despre serviciile companiei sunt disponibile pe moldasig.md .