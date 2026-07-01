Aplicația NorthBucharest simplifică accesul investitorilor moldoveni la proprietăți din București Ⓟ

Investitorii din Republica Moldova interesați de piața rezidențială din București au la dispoziție o nouă soluție digitală pentru identificarea și compararea proprietăților.

Platforma NorthBucharest.ro și aplicația mobilă „North Bucharest – Real Estate” reunesc într-un singur ecosistem peste 100 de ansambluri rezidențiale și mai mult de 1.400 de proprietăți disponibile.

Interesul pentru soluția digitală este în creștere, numărul utilizatorilor majorându-se cu 42% în luna iulie.

Aplicația integrează și un asistent bazat pe inteligență artificială, care îi ajută pe utilizatori să identifice mai rapid proprietățile potrivite în funcție de buget, zonă și preferințe. În plus, harta interactivă permite vizualizarea poziției fiecărei locuințe și a proximității față de puncte importante, precum școli, parcuri, centre de afaceri, mijloace de transport și zone comerciale, oferindu-le investitorilor din Republica Moldova o imagine mai clară înainte de a programa o vizionare.

Portofoliul include studiouri, apartamente, duplexuri, penthouse-uri și vile, cu un accent important pe locuințele finalizate și gata de mutare. Pentru cumpărătorii și investitorii moldoveni, acest lucru poate simplifica procesul de selecție.

Platforma se concentrează în special pe nordul și centrul capitalei României, în zone precum Floreasca, Herăstrău, Aviației, Pipera, Tunari și Fabrica de Glucoză. Aceste cartiere sunt urmărite atât de persoanele care caută o locuință proprie, cât și de investitorii interesați de proprietăți pentru închiriere sau valorificare pe termen lung.

Soluția se adresează inclusiv moldovenilor care doresc să achiziționeze o locuință pentru copiii aflați la studii în România, persoanelor care planifică o relocare la București sau investitorilor interesați să intre pe piața rezidențială românească.

„Lansarea acestui ecosistem digital marchează trecerea noastră de la intermedierea clasică la un model în care tehnologia joacă un rol central în procesul de achiziție. Oamenii vor claritate, viteză și control și vor să găsească rapid ceea ce li se potrivește”, a declarat Vlad Musteață, CEO și fondator North Bucharest Investments.

Platforma poate fi accesată pe NorthBucharest.ro, iar aplicația „North Bucharest – Real Estate” este disponibilă pentru iOS și Android.

Descarcă aplicația „North Bucharest – Real Estate”:

iOS: https://shorturl.at/56vCu

Android: https://shorturl.at/dWC4f