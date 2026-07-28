999.md: Ultimele zile din campania Visa - bonus la reîncărcare și o ultimă tombolă Ⓟ

Campania Visa se apropie de final, iar până pe 5 august mai poți profita de toate avantajele ei. Fiecare reîncărcare a contului cu un card Visa îți aduce un bonus direct în cont și te înscrie automat în ultima tombolă a campaniei.

Dacă oricum intenționezi să promovezi anunțuri în această perioadă, acum este momentul potrivit să faci reîncărcarea și să primești mai mult pentru aceeași sumă.

Ce bonus primești?

Valoarea bonusului depinde de tipul cardului Visa pe care îl folosești:

Pentru persoane fizice:

+10% dacă reîncarci cu un card Visa deja salvat în cont;

+7% dacă folosești un card Visa nou.

Pentru afaceri:

+40% cu un card Visa Business salvat;

+30% cu un card Visa Business nou.

Bonusul este adăugat imediat în contul tău și îl poți folosi pe loc pentru promovarea anunțurilor sau a magazinului.

Ultima șansă la tombolă

Pe 5 august are loc și ultima extragere din cadrul campaniei. Reîncărcarea efectuată cu un card Visa te înscrie automat, fără pași suplimentari.

Vor fi desemnați câte 3 câștigători:

persoane fizice: pentru fiecare câte 500 MDL;

afaceri: pentru fiecare câte 3.000 MDL.

După această extragere, campania se încheie.

De ce merită să salvezi cardul?

Pe lângă faptul că primești un bonus mai mare în această campanie, un card salvat îți face plățile mult mai rapide și mai comode. Nu va mai trebui să introduci datele cardului de fiecare dată când reîncarci contul, iar plata durează doar câteva secunde.

Este un avantaj mai ales dacă promovezi frecvent anunțuri sau administrezi un magazin pe 999.

În plus, cardul este salvat în siguranță. Visa utilizează tehnologii de securitate precum tokenizarea și verificarea tranzacțiilor în timp real, astfel încât datele cardului tău rămân protejate.

Până pe 5 august ai două beneficii într-o singură reîncărcare: primești un bonus direct în cont și participi automat la ultima tombolă a campaniei. Iar dacă alegi să salvezi cardul Visa, beneficiezi de un bonus mai mare acum și de plăți mai rapide pe 999 și după încheierea campaniei.

Vezi aici regulamentul campaniei Visa.

Folosește Visa mai des!