Vânzările de automobile electrice în Europa au crescut cu 52%, pe fondul prețurilor-record la combustibil

În august, înmatriculările de automobile complet electrice în Europa au crescut cu 52% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Principalul motor al cererii a fost scumpirea bruscă a carburanților, provocată de saltul prețurilor mondiale la petrol. Despre acest lucru relatează Dilo, cu referire la datele Bloomberg.

Cererea a crescut cel mai activ pe piețele-cheie. În Germania, numărul înmatriculărilor a crescut cu trei sferturi, iar în Franța s-a majorat de peste două ori. Ca urmare, modelele exclusiv electrice au reprezentat 29% din vânzările din august în Europa, iar luând în calcul hibrizii reîncărcabili, mai mult de o treime dintre toate automobilele cumpărate aveau deja mufă de încărcare.

Benzină scumpă și economii la încărcare

Prețurile la carburanți îi determină pe oameni să treacă la automobile electrice. Războiul SUA și al Israelului împotriva Iranului a paralizat traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, din cauza căruia benzina în Germania a ajuns la nivelul-record de 2,31 euro pe litru. În paralel, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au limitat livrările de motorină pe piața mondială, făcând-o și mai scumpă decât benzina.

În aceste condiții, încărcarea unui automobil electric a devenit mult mai avantajoasă. Potrivit estimărilor platformei Verivox, încărcarea acasă în Germania costă cu aproximativ 70% mai puțin decât alimentarea la o benzinărie.

Creșterea cererii a fost favorizată și de alți factori:

apariția pe piață a unor automobile mai ieftine, precum Renault Twingo E-Tech (de la 19 490 euro) sau crossoverul compact Skoda Elroq (de la 37 890 euro);

programele de stat, datorită cărora șoferii cu venituri mici din Germania pot primi o reducere de până la 6000 de euro la cumpărare, iar în Franța plata leasingului unor modele precum Citroën ë-C3 poate fi redusă la mai puțin de 100 de euro pe lună;

o autonomie mai mare, întrucât modelele noi precum Ford Capri sau Volvo EX60 pot parcurge peste 600 km cu o singură încărcare.

Criza giganților europeni și presiunea Chinei

În pofida cererii ridicate, giganții auto europeni tradiționali suferă pierderi mari din cauza propriilor greșeli de calcul și a modificărilor de reglementare din SUA. Concernul Stellantis a fost nevoit anul trecut să deprecieze active în valoare record de 25,4 miliarde de euro. În același timp, Volkswagen intenționează să dubleze numărul concedierilor la 100 de mii de angajați la nivel mondial și și-a înrăutățit prognoza anuală de profit din cauza prăbușirii vânzărilor în China.

Concurenții chinezi profită de această criză. De exemplu, compania BYD vinde în Europa automobilul electric urban de buget Dolphin Surf de la 22 990 euro, oferind în Italia reduceri de până la 11 600 de euro. Potrivit calculelor analiștilor Dataforce, în august mărcile chineze au captat o cotă record de aproape 12% din piața europeană a automobilelor noi.

Reamintim că anterior s-a relatat că, din cauza prețurilor record la motorină, șoferii europeni pierd zilnic peste 200 de milioane de euro. Pentru fiecare 50 de litri de carburant, automobiliștii din UE plătesc acum cu circa 30 de euro mai mult comparativ cu începutul anului.