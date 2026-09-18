Șoc pentru piața din România: Uzina Dacia ar putea fi cumpărată de chinezi.

În România se discută despre posibilul interes al companiilor chineze pentru uzina Dacia.

Jurnalistul Radu Tudor a presupus că întreprinderea ar putea primi o ofertă de cumpărare din China. Totodată, nu există deocamdată confirmări oficiale privind negocierile sau intenția Renault de a vinde uzina, relatează stiripesurse.ro.

Potrivit lui Tudor, declarațiile recente ale conducerii Dacia privind costul ridicat al energiei electrice în România ar putea fi legate de planuri mai ample ale companiei. Jurnalistul consideră că managementul ar fi putut să asigure din timp uzina cu energie electrică prin contracte pe termen lung sau să investească în propriile capacități de producere a energiei.

Anterior, directorul Dacia în România și Europa de Sud-Est, Mihai Bordeanu, a declarat în repetate rânduri că există probleme privind competitivitatea producției. Potrivit acestuia, costul energiei electrice pentru întreprinderea din Mioveni ajunge la circa 180 de euro pe MWh, față de 70-80 de euro în Spania. În plus, de la mijlocul anului trecut, circa 1.700 de angajați au plecat de la uzină, iar volumul producției în 2026 se reduce cu două cifre.

În acest context, atrage atenția cooperarea Renault cu compania chineză Geely. Companiile au creat împreună Horse Powertrain, care se ocupă de dezvoltarea și producția motoarelor cu ardere internă, a sistemelor hibride de propulsie și a transmisiilor. Compania mixtă și-a început oficial activitatea în mai 2024.

Renault și Geely cooperează și în producția de automobile. În special, Geely deține o participație la Renault Korea, iar în Brazilia parteneriatul prevede producerea automobilelor Geely la capacitățile Renault.

Întrebări suplimentare cu privire la viitorul întreprinderii românești au apărut după declarațiile directoarei generale a Dacia, Katrin Adt. Ea a comunicat că, în prezent, nu sunt pregătite modele noi pentru uzina din Mioveni. Întreprinderea continuă să producă Duster și Bigster, însă nu este planificată asamblarea acolo a viitoarelor automobile electrice ale mărcii.

Astfel, noua generație a modelului electric Spring va fi produsă la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, Striker — la Bursa, în Turcia, iar următoarea generație a modelului Sandero urmează să fie produsă în Maroc.