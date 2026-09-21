Producătorii auto chinezi iau din vânzările Dacia în Europa.

Înmatriculările automobilelor acestei mărcii Dacia în 34 de țări europene au scăzut în august cu 10,7% față de aceeași lună a anului trecut — până la 36.488 de automobile.

Pe acest fundal, concurența din partea mărcilor chineze se intensifică, iar cererea pentru automobile electrice și hibride plug-in este în creștere, relatează bani.md.

Toate modelele Dacia, cu excepția Bigster, au pierdut teren atât în august, cât și de la începutul anului, arată datele analizate de Profit.ro. Presiunea se accentuează pe fundalul electrificării rapide a pieței auto europene: în august, înmatriculările de automobile complet electrice au crescut considerabil pe principalele piețe europene, în timp ce producătorii chinezi își majorează rapid cota de piață.

Franța rămâne cea mai mare piață pentru Dacia: în august, aici au fost înmatriculate 7.154 de automobile, însă cifra a fost cu 13,4% mai mică decât anul trecut. În Germania au fost înmatriculate 5.164 de automobile — aproximativ la fel ca în august 2025. Între timp, Turcia a urcat surprinzător pe locul trei — 3.953 de automobile, cu 14,4% mai mult decât anul trecut. În Italia, vânzările au scăzut cu 13,8%, până la 3.885 de automobile, iar în Spania — cu 3,5%, până la 3.617 mașini.

Creșterea vânzărilor în Turcia a scos România din topul celor mai mari cinci piețe pentru Dacia. Înmatriculările automobilelor acestei mărci pe piața românească s-au prăbușit în august cu peste 48% — într-o lună în care întreaga piață auto locală a înregistrat o scădere semnificativă.

Nici situația după primele opt luni ale anului 2026 nu arată mai bine. În Europa au fost înmatriculate 360.033 de automobile Dacia — cu 8,6% mai puțin decât în perioada similară din 2025. În cifre absolute, marca a pierdut într-un an peste 36 de mii de automobile.

Franța conduce și clasamentul după opt luni — 86.006 automobile Dacia, cu 10,4% mai puțin decât anul trecut. Urmează Italia — 62.649 de automobile (-8,5%), Germania — 46.012 (-3,9%) și Spania — 40.510 (-6,4%). Turcia a urcat pe locul cinci, cu 25.609 automobile, înregistrând o creștere de 16,9%.

România a coborât la 17.114 automobile Dacia înmatriculate în primele opt luni — cu 36,3% mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. Acest indicator contrastează puternic cu ascensiunea mărcilor chineze, care și-au accelerat expansiunea pe piața europeană și au atins în iulie o cotă record de 11,1%.

În pofida declinului general, Sandero rămâne unul dintre cele mai puternice modele ale mărcii în Europa, deși înmatriculările sale au scăzut și ele în august cu aproximativ 15% pe piețele pentru care, până la mijlocul lunii septembrie, erau disponibile date centralizate.