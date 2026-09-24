Mii de automobile Land Rover și Range Rover prezintă un risc de defectare a motorului.

Cauza ar putea consta într-o posibilă defecțiune a convertorului de curent continuu.

Compania Jaguar Land Rover va rechema automobile dintr-o serie întreagă de modele, produse în perioada 2020-2024. La acestea a fost identificat riscul defectării convertorului de curent continuu, ceea ce poate duce la diverse probleme, inclusiv la oprirea motorului. Numai în SUA vor fi rechemate aproape 24 de mii de mașini: JLR a primit în țară circa patru sute de sesizări privind această defecțiune în ultimii doi ani.

- Convertorul se defectează din cauza dezechilibrării sarcinii asupra componentelor electrice, provocată, potrivit companiei, de o eroare de software.

- În urma defectării acestei componente, bateria de bord încetează să se mai încarce. Dacă defecțiunea se produce în timpul deplasării, iar șoferul nu reacționează la semnalul de avertizare, sistemul electronic va trece cutia de viteze în poziția neutră, iar în cele din urmă va opri motorul. Lipsa electricității va face imposibilă și funcționarea dispozitivelor suplimentare, inclusiv a echipamentelor de iluminat.

- Printre modelele rechemate sunt menționate Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar și Evoque, precum și Land Rover Defender, Discovery și Discovery Sport. Marca Jaguar îi va trimite pe proprietarii de F-Pace și E-Pace la service. Se afirmă că problema poate fi rezolvată prin ajustarea software-ului de bord.

La începutul toamnei a fost anunțată o campanie de rechemare care vizează crossoverele unei alte mărci premium. Compania Jeep va încerca pentru a treia oară să repare aproape 330 de mii de automobile cărora li se pot desprinde arcurile suspensiei din spate.