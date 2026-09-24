theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
24 Septembrie 2026, 20:36
4 067
Copiază linkul
Link copiat

Mii de automobile Land Rover și Range Rover prezintă un risc de defectare a motorului

Cauza ar putea consta într-o posibilă defecțiune a convertorului de curent continuu.

Mii de automobile Land Rover și Range Rover prezintă un risc de defectare a motorului.
Mii de automobile Land Rover și Range Rover prezintă un risc de defectare a motorului.

Compania Jaguar Land Rover va rechema automobile dintr-o serie întreagă de modele, produse în perioada 2020-2024. La acestea a fost identificat riscul defectării convertorului de curent continuu, ceea ce poate duce la diverse probleme, inclusiv la oprirea motorului. Numai în SUA vor fi rechemate aproape 24 de mii de mașini: JLR a primit în țară circa patru sute de sesizări privind această defecțiune în ultimii doi ani.  

- Convertorul se defectează din cauza dezechilibrării sarcinii asupra componentelor electrice, provocată, potrivit companiei, de o eroare de software.

- În urma defectării acestei componente, bateria de bord încetează să se mai încarce. Dacă defecțiunea se produce în timpul deplasării, iar șoferul nu reacționează la semnalul de avertizare, sistemul electronic va trece cutia de viteze în poziția neutră, iar în cele din urmă va opri motorul. Lipsa electricității va face imposibilă și funcționarea dispozitivelor suplimentare, inclusiv a echipamentelor de iluminat.

- Printre modelele rechemate sunt menționate Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar și Evoque, precum și Land Rover Defender, Discovery și Discovery Sport. Marca Jaguar îi va trimite pe proprietarii de F-Pace și E-Pace la service. Se afirmă că problema poate fi rezolvată prin ajustarea software-ului de bord.

La începutul toamnei a fost anunțată o campanie de rechemare care vizează crossoverele unei alte mărci premium. Compania Jeep va încerca pentru a treia oară să repare aproape 330 de mii de automobile cărora li se pot desprinde arcurile suspensiei din spate.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici