Mărcile auto chineze au ocupat o cotă record în Europa

Principalul motor al creșterii l-au constituit modelele hibride accesibile, alese de cumpărătorii care încă nu sunt pregătiți să treacă în totalitate la automobile electrice.

Despre aceasta informează Delo, cu referire la datele Bloomberg.

La sfârșitul lunii august, mărcile chinezești au reprezentat aproape 12% din volumul total al vânzărilor de automobile noi în regiune (inclusiv țările UE, AELS și Regatul Unit).

Companiile chineze au asigurat vânzarea fiecărui al patrulea automobil hibrid în ansamblu și a fiecărui al treilea hibrid cu posibilitate de reîncărcare la priză (plug-in). Piața auto europeană totală a crescut cu 4,6% tocmai datorită segmentului de automobile electrice și hibride, pentru care cererea a crescut cu 27%.

Cum evită mărcile chinezești taxele vamale

Creșterea rapidă a mărcilor chinezești se explică prin câțiva factori:

automobilele hibride din China nu sunt vizate de taxele vamale punitive ridicate ale UE, pe care blocul le-a introdus împotriva vehiculelor pur electrice;

în Regatul Unit, unde taxele suplimentare lipsesc cu desăvârșire, peste 20% dintre automobilele noi achiziționate revin producătorilor chinezi, fiind populare în special mașinile mărcii Jaecoo de la Chery;

în Germania, cota companiilor chineze a constituit 6,4% în august;

prețurile ridicate la benzină și motorină îi obligă pe șoferi să caute alternative mai economice, însă dezvoltarea slabă a rețelei de stații de încărcare împiedică trecerea în masă la mașini exclusiv electrice.

Din cauza expansiunii tot mai mari, Germania pregătește deja propuneri pentru Comisia Europeană privind extinderea taxelor și la hibridele chinezești. Totodată, concernurile auto europene se confruntă cu presiuni financiare: reintroducerea subvențiilor pentru automobilele electrice stimulează vânzările, dar reduce rentabilitatea mărcilor europene. În special, Volkswagen Group a declarat deja că profitabilitatea este afectată de marjele reduse ale unor astfel de modele.