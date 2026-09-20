Industria auto germană continuă să piardă teren.

Potrivit EY, în primul semestru din 2026, veniturile producătorilor auto germani, care pierd piața chineză, au scăzut cu 2,9%, în timp ce 19 mari reprezentanți ai industriei la nivel mondial au înregistrat o creștere de 3,6%.

Industria auto din Germania continuă să se confrunte cu un declin, potrivit unui studiu al companiei de consultanță Ernst & Young (EY), publicat duminică, 20 septembrie. Aceste date arată că producătorii germani se confruntă cu scăderea veniturilor, prăbușirea profiturilor și „o diminuare rapidă a rentabilității” – în special, Volkswagen, BMW și Mercedes pierd rapid teren pe piața chineză, importantă pentru industrie, transmite dw.com

Potrivit EY, în primul semestru al anului 2026, veniturile concernelor auto germane au scăzut cu 2,9% – până la aproximativ 284 de miliarde de euro. În același timp, veniturile celor mai mari 19 concerne auto din lume au crescut cu 3,6% – până la circa 1,048 trilioane de euro.

„Concernurile japoneze și-au majorat veniturile cu 7,9%, alți producători europeni – cu 9,8%, concernurile americane – cu 4,5%, iar cele chineze – cu 0,9%”, citează EY explicațiile experților de pe piață, care precizează că „în comparație între țări, producătorii germani se află pe ultimul loc”.

Rentabilitatea principalelor concerne auto germane a scăzut sub 5%

Conform datelor studiului, în primele șase luni ale anului, rentabilitatea medie a Volkswagen, BMW și Mercedes a scăzut de la 5,5% la 4,6%. „Media sectorului pentru ultimii zece ani este de 5,9%, iar încă acum câțiva ani concernurile germane atingeau o rentabilitate de două cifre”, au menționat reprezentanții EY.

Cele trei principale companii auto din Germania au obținut împreună un profit de puțin peste 13 miliarde de euro – acesta fiind al doilea cel mai mic indicator din 2017. Doar în 2020 – primul an al pandemiei de COVID-19 – profitul pentru primul semestru a fost și mai mic.

Expert: Cauza declinului este criza rentabilității

„Industria auto germană trece printr-o criză a rentabilității”, relatează agenția AFP, citându-l pe expertul EY Constantin Gall. „Producătorii germani pierd nu doar cote de piață, ci, mai ales, profitabilitate”. Potrivit estimării sale, cauzele sunt nu doar salariile mari, ci și prețurile la energie, precum și costurile birocratice din Germania. Producția în țară devine tot mai nerentabilă, a subliniat el: „De aceea, concernurile germane caută salvarea prin relocarea în regiuni mai atractive”.

Pe lângă taxele vamale americane introduse, o problemă pentru industria auto germană o reprezintă evoluția pieței din China. „Piața se caracterizează printr-o concurență extrem de intensă, automobilele premium scumpe se vând slab pe fondul conjuncturii economice slabe, iar în segmentul în creștere al automobilelor electrice cumpărătorii chinezi preferă mărcile autohtone”, a explicat Gall.

Piața chineză are o importanță majoră pentru companiile germane: fără aceasta, va fi extrem de dificil să compenseze pe termen scurt pierderile de venituri din alte regiuni. Ponderea Chinei în vânzările globale ale Volkswagen, Mercedes și BMW a scăzut în ultimul an de la 28,9% la 23,5%.