În Germania au fost alese cele mai bune automobile ale anului 2027.

În Germania au fost anunțați câștigătorii GCOTY Awards 2027, la care un juriu internațional format din 47 de jurnaliști auto a desemnat cele mai bune modele noi prezentate pe piață în ultimele 12 luni.

În urma votului, câștigătorii au fost desemnați în cinci segmente principale. În categoria bugetară (până la 25 de mii de euro), Volkswagen ID. Polo electric a devenit lider. În clasa 25–40 de mii de euro, primul loc a fost ocupat de un alt automobil electric — Kia PV5. Iar în segmentul 40–70 de mii de euro, victoria i-a revenit modelului Mercedes-Benz GLC. În categoria automobilelor cu preț de peste 70 de mii de euro, cel mai bun a fost declarat monovolumul hibrid Xpeng X9, iar în clasa modelelor de înaltă performanță — sedanul sport electric Hyundai Ioniq 6 N.

Dintre acești cinci câștigători va fi ales ulterior câștigătorul absolut al concursului. Rezultatul final va fi anunțat pe 2 noiembrie, după o serie de teste comparative. Pe lângă nominalizările principale, juriul a acordat pentru prima dată premii speciale. Cel mai bun raport calitate-preț a fost atribuit hatchbackului electric compact Geely E2. Pentru cel mai bun design exterior a fost remarcat Renault Twingo, iar pentru interior și soluțiile multimedia — BMW iX3. Premiul pentru grupul motopropulsor i-a revenit modelului Porsche 911 Turbo S, iar Skoda Peaq a fost desemnată automobilul de familie al anului.

Titlul de personalitate a anului în industria auto i-a fost acordat șefului Skoda Auto, Klaus Zellmer, recunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea companiei și transformarea brandului. Apropo, zilele trecute a fost anunțat oficial că acesta părăsește compania pentru a prelua funcția de președinte și director general al Volvo, unde îl va înlocui pe Hakan Samuelsson. Succesorul lui Zellmer la Skoda nu a fost ales deocamdată.