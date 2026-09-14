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libertatea.ro logolibertatea
14 Septembrie 2026, 11:30
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Ford recheamă 223.000 de mașini: Rezervoarele de combustibil se pot desprinde în mers

Gigantul auto american Ford Motor a început o campanie de rechemare la scară largă, care vizează 223.472 de camionete în SUA. Motivul îl reprezintă defecțiunile critice depistate la rezervoarele de combustibil, relatează Reuters.

Ford recheamă 223.000 de mașini: Rezervoarele de combustibil se pot desprinde în mers.
Ford recheamă 223.000 de mașini: Rezervoarele de combustibil se pot desprinde în mers.

Problemele tehnice pot duce la o scurgere periculoasă de benzină sau chiar la desprinderea completă a rezervorului de combustibil în timpul deplasării pe drumurile publice, relatează libertatea.ro.

Campania este monitorizată îndeaproape de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA), care a avertizat deja asupra riscurilor serioase pentru participanții la trafic.

Analiza tehnică a arătat că desprinderea fizică a rezervorului de combustibil de șasiu creează un obstacol major pe carosabil, capabil să provoace accidente grave.

În plus, o posibilă fisură sau scurgere de combustibil în timpul funcționării motorului poate duce la oprirea bruscă a automobilului în mers sau poate crea un pericol direct de incendiu la contactul combustibilului cu componentele încălzite ale sistemului de evacuare.

Campania de rechemare vizează 223 472 de camionete ale popularului model Ford F-150 din SUA, fabricate în perioada 2023-2026. Defectul este legat de instalarea incorectă a elementelor de fixare din fabrică, și anume a chingilor de susținere a rezervorului de combustibil, care pot ceda sub sarcină sau din cauza vibrațiilor din timpul deplasării.

Reprezentanții Ford au comunicat că toți dealerii oficiali vor verifica gratuit automobilele afectate. Dacă vor fi depistate defecțiuni ale elementelor de fixare, specialiștii vor înlocui gratuit chingile de susținere a rezervorului de combustibil. Proprietarii automobilelor nu vor trebui să plătească pentru acest lucru.

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