Compania-fiică a BYD a lansat „ucigașul lui Tesla Model 3” la 27.900 de dolari, cu o autonomie de 730–900 km.

Cel mai mare producător mondial de automobile electrice, compania BYD, vizează segmentul automobilelor electrice urbane relativ accesibile și al mașinilor destinate călătoriilor.

În familia Formula urmează să apară, pe viitor, cel puțin trei modele, însă deocamdată pe piața chineză au fost lansate doar două. Liftback-ul cu siluetă de coupe Formula S amintește prin contururile sale de Tesla Model 3 și va fi oferit în China la un preț începând de la 27.900 de dolari pentru versiunea cu tracțiune spate și autonomie de 730 km conform ciclului CLTC. Sunt prevăzute în total cinci echipări Formula S, iar mașinile diferă nu doar prin capacitatea bateriei de tracțiune și tipul de tracțiune, ci și prin tipul suspensiei active. Aceasta poate fi pneumatică, cu rigiditatea amortizoarelor controlată (DiSus-A), sau hidraulică, cu amortizoare umplute cu lichid magnetoreologic (DiSus-M). Nu există diferențe de preț între variantele de suspensie, astfel încât cumpărătorul poate alege între ele doar în funcție de propriile impresii de la test-drive-uri sau recenzii, relatează CarNewsChina.

Versiunile Formula S cu tracțiune spate pot fi echipate cu un singur electromotor de tracțiune, care dezvoltă 329 sau 402 CP, în timp ce versiunile cu tracțiune integrală dispun de două electromotoare cu o putere totală de 657 CP. În ceea ce privește capacitatea bateriei de tracțiune, se poate alege între 76,7 kWh și 92 kWh, iar autonomia variază între 730, 750 și 900 km, în funcție de tipul de tracțiune și versiunea bateriei. Desigur, sunt prezentate date conform ciclului chinez CLTC, care este prea optimist pentru condițiile reale de exploatare chiar și pe timp de vară. Coeficientul de rezistență aerodinamică al mașinii nu depășește 0,25, ceea ce ar trebui să contribuie la eficiența consumului de energie electrică în mers.

Totodată, pe piața chineză este lansat Formula S GT — un fel de hatchback sportiv cu pretenții de autonomie mare, care împarte platforma cu Formula S obișnuită și este oferit doar în patru versiuni. Variantele cu tracțiune spate, cu o putere de 402 CP, al căror preț în China pornește de la 32.000 de dolari, oferă o autonomie de 850 km conform ciclului CLTC, iar cele cu tracțiune integrală, de 35.200 de dolari, pot parcurge fără reîncărcare doar 730 km. Alegerea variantei de suspensie este, de asemenea, disponibilă fără costuri suplimentare. Acest model este prevăzut doar cu o baterie de tracțiune cu capacitatea de 92 kWh. Aceasta face parte din familia Blade de generația a doua, asigurând încărcarea de la 10 la 70% în 5 minute, iar pentru atingerea pragului de 97% vor fi necesare doar patru minute în plus.

Asistența activă pentru șofer este asigurată de complexul God’s Eye B, care oferă nu doar parcare automată, ci și deplasare pe pilot automat parțial în oraș și în afara acestuia, permițând chiar evitarea independentă a obstacolelor apărute pe drum. Un lidar, responsabil de recunoașterea obiectelor și a vitezei acestora la distanțe mari și în condiții de vizibilitate redusă, oferă un plus de încredere în fiabilitatea pilotului automat. Amatorilor de senzații tari le-ar putea plăcea modul drift, în care versiunea cu tracțiune spate a automobilului electric gestionează singură tracțiunea și unghiul de virare al roților. Lungimea mașinii, în ambele variante, depășește cinci metri, iar ampatamentul este de 2960 mm. Concurenții noilor modele Fang Cheng Bao sunt Xiaomi SU7 și YU7, precum și Tesla Model 3 și Model Y.

În habitaclul Formula S sunt prevăzute butoane fizice pentru controlul celor mai solicitate funcții, un ecran proiectat cu diagonala echivalentă de 26 de inci și funcție de realitate augmentată, un sistem audio Devialet de calitate și scaune față cu mod „gravitație zero”, care poate fi activat în timpul staționării, atunci când este nevoie de odihnă în interiorul mașinii. Electronica de bord este concepută astfel încât cumpărătorii automobilelor electrice de acest model să le poată personaliza cu ajutorul unei game largi de accesorii suplimentare. Pot fi adăugate iluminare interioară suplimentară, butoane funcționale programabile și chiar un sistem karaoke, fără a mai menționa suporturile pentru smartphone-uri și tablete. Este prevăzut și un frigider în habitaclu.