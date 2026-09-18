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theins.ru logotheins
18 Septembrie 2026, 13:19
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BYD recheamă aproape 200.000 de mașini din cauza unui defect la pedala de frână

Producătorul chinez de automobile electrice recheamă aproape 200 de mii de mașini pentru remedierea unui defect la una dintre componentele pedalei de frână. Este vorba despre automobile fabricate între 2014 și 2022.

BYD recheamă aproape 200.000 de mașini din cauza unui defect la pedala de frână.
BYD recheamă aproape 200.000 de mașini din cauza unui defect la pedala de frână.

Despre acest lucru a relatat agenția Reuters, citând Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței din China. Compania a promis să remedieze gratuit defecțiunea, scrie theins.ru.

Compania BYD a rechemat 183 de mii 211 de automobile produse în perioada 2014–2022. Măsura vizează crossovere Tang și sedanuri Qin. După cum au explicat reprezentanții SAMR, problema a apărut la plăcuțele limitatoare ale pedalei de frână, care, după cum s-a constatat, se pot fisura sau desprinde. În unele cazuri, acest lucru poate duce la aprinderea permanentă a luminilor de frână, chiar și atunci când pedala de frână nu este apăsată. Autoritatea de reglementare a precizat că un astfel de defect îi poate induce în eroare pe ceilalți participanți la trafic și poate crea o situație de urgență.

BYD a comunicat că va înlocui gratuit componenta defectă la toate automobilele, prin intermediul dealerilor autorizați.

În plus, a menționat Reuters, un alt producător chinez de vehicule electrice, Nio, a anunțat rechemarea a 686 de automobile Firefly din cauza unui defect de producție al unei componente a sistemului de direcție. Defecțiunea poate duce la cedarea servodirecției. S-a promis, de asemenea, că problema va fi remediată gratuit.

În octombrie 2025, BYD anunțase deja o rechemare de amploare a vehiculelor sale electrice. Era vorba despre 115 mii de automobile care aveau probleme de siguranță. Se relata că defectele depistate ar fi putut duce la incendii. De asemenea, au apărut defecțiuni la baterii, din cauza cărora capacitatea acestora se reducea. Atunci, agenția Reuters a numit acea rechemare cea mai mare rechemare de vehicule electrice din istoria BYD.

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