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focus.ua logofocus
30 Septembrie 2026, 14:05
10 719
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BMW recheamă de urgență modele populare din cauza riscului de incendiu

Proprietarilor unor automobile BMW Seria 3, 5 și 7 li se recomandă să își verifice mașinile din cauza riscului de defectare a demarorului.

BMW recheamă de urgență modele populare din cauza riscului de incendiu.
BMW recheamă de urgență modele populare din cauza riscului de incendiu.

Această problemă poate duce la supraîncălzirea și incendiul acestuia chiar și după oprirea contactului.

Acest lucru a fost comunicat de Institutul de Cercetare a Pieței Auto, făcând referire la datele sistemului Safety Gate. Campania vizează automobilele produse în perioada 29 iulie 2014 - 12 noiembrie 2020, scrie focus.ua.

Apa poate pătrunde în demaror, din cauza căruia motorul ar putea să nu pornească. În plus, demarorul se poate bloca sau poate continua să funcționeze neîntrerupt. Supraîncălzirea acestuia și încălzirea pieselor învecinate creează un risc de incendiu, în special după decuplarea contactului.

În comunicatul Safety Gate este vorba despre campaniile 0012820600 și 0012840600. Totodată, simplul fapt că automobilul corespunde modelului și perioadei de producție indicate nu înseamnă încă prezența defectului.

Pentru verificare, este necesar să vă adresați unui service oficial BMW și să furnizați VIN-ul automobilului. De asemenea, existența unei rechemări poate fi verificată pe site-ul oficial BMW. Trebuie precizat dacă această campanie se aplică unui anumit VIN, dacă lucrările necesare au fost efectuate anterior și care sunt recomandările ulterioare ale producătorului.

Separat, în material se menționează că, în septembrie, autoritatea de reglementare chineză SAMR a anunțat încă o rechemare — 7 081 de automobile BMW importate din seriile 5, 7 și 8. Această rechemare nu are legătură cu problema demarorului. La aceste automobile se poate uza conexiunea canelată dintre arborele cardanic și diferențialul spate, din cauza căreia puntea spate poate pierde tracțiunea. Această campanie urmează să înceapă la 1 noiembrie 2026.

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