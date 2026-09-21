BMW a lansat producția non-stop a modelului iX3 din cauza cererii ridicate din Europa.

BMW a primit peste 100.000 de comenzi în Europa pentru noul crossover electric iX3. Pentru a face față cererii, uzina companiei din Debrețin, Ungaria, a trecut la funcționare non-stop, în trei schimburi.

Producția de serie a BMW iX3 a început la începutul anului 2026. În doar opt luni, uzina a trecut la un program în trei schimburi. Până la lansarea celui de-al treilea schimb, de pe linia de asamblare ieșise deja cel de-al 50.000-lea automobil, relatează libertatea.ro.

BMW a investit peste 2 miliarde de euro în întreprinderea din Debrețin. La uzină lucrează peste 5 mii de persoane, iar producția acesteia este orientată integral către automobile electrice. Capacitatea anuală exactă a întreprinderii după trecerea la regimul de funcționare non-stop nu a fost încă anunțată. Compania intenționează să majoreze producția pentru a reduce termenele de livrare ale iX3.

BMW iX3 a devenit primul model de serie construit pe platforma Neue Klasse și utilizează sistemul de propulsie electrică de generația a șasea. Versiunea iX3 50 xDrive este echipată cu o baterie cu capacitatea de 108,7 kWh, are o autonomie de până la 805 km conform WLTP și suportă încărcarea cu o putere de până la 400 kW. În 10 minute de încărcare, automobilul poate obține, în condiții ideale, o autonomie de până la 372 km.

Puterea acestei versiuni este de 345 kW (469 CP), iar tracțiunea este integrală. Din vara anului 2026 este disponibilă și versiunea iX3 40 cu tracțiune spate, baterie de 82,6 kWh, putere de 235 kW (320 CP) și autonomie de până la 637 km.

BMW intenționează să utilizeze treptat tehnologiile Gen6 și platforma Neue Klasse în alte automobile electrice. În toamna anului 2026, uzina din Debrețin urmează să înceapă producția celui de-al doilea model nou pe această platformă.