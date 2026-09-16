Au fost prezentate furgoneta electrică și microbuzul Kia PV7

Furgonul și microbuzul mărcii coreene sunt echipate cu un singur motor electric de 272 CP, amplasat pe puntea față, iar variantele bateriei de tracțiune sunt două – cu capacitățile de 71,5 și 96,2 kWh.

La începutul anului 2024, compania Kia a prezentat gama conceptuală de vehicule electrice comerciale ușoare PV, creată pe platforma modulară PBV (Platform Beyond Vehicles). Aceasta era formată din modelele PV1, PV5 și PV7, al căror punct forte era flexibilitatea incredibilă de utilizare, datorită posibilității de a schimba modulele caroseriei literalmente în câteva minute. Totuși, Kia PV5 de serie, care a debutat un an mai târziu, a fost lipsit de această posibilitate. Acum i s-a alăturat reprezentantul mai mare al gamei, cu indicele PV7, care este prezentat, de asemenea, sub forma tradițională de furgon și microbuz, fără niciun indiciu privind modulele de caroserie interschimbabile.

În schimb, la fel ca fratele mai mic PV5, noul Kia PV7 a păstrat designul avangardist al conceptelor, realizat în stilul corporativ Opposites United, cu lumini de zi verticale și faruri amplasate mai jos, în bara de protecție. Vizibilitatea bună este asigurată de linia joasă a geamurilor ușilor din față, iar ornamentele masive din plastic nevopsit sporesc caracterul practic. Nu doar microbuzele, ci și furgonetele sunt echipate cu uși glisante pe ambele părți.

Dimensiunile Kia PV7 nu depind nici ele de tipul caroseriei: lungime — 5350 mm, lățime — 1995 mm, înălțime — 1990 mm. Ampatamentul este de 3500 mm. Astfel, „șeptarul” s-a dovedit, previzibil, considerabil mai mare decât PV5: lungimea modelului mai mic este de 4695 mm, lățimea — 1895 mm, înălțimea — 1899 mm, iar ampatamentul — 2995 mm.

Planșa de bord a furgonetelor și microbuzelor are o arhitectură pe mai multe niveluri, cu nișe și polițe practice. În spatele volanului cu două spițe, prevăzut cu un set de butoane fizice, este instalat un ecran compact al instrumentelor de bord, cu diagonala de 12,9 inci. Sistemul multimedia a primit o tabletă de 14,6 inci, completată de un bloc de taste analogice și un selector rotativ.

Microbuzul Kia PV7 poate avea 7, 9 sau 11 locuri, însă versiunea cu cea mai mare capacitate a fost creată pentru a corespunde legislației specifice din Coreea de Sud. Modificarea cu șapte locuri se poate lăuda cu posibilități largi de transformare a interiorului, datorită montării scaunelor pe șine cu o gamă amplă de deplasare. De exemplu, există posibilitatea de a amenaja în habitaclu un fel de salon. Varianta cu nouă locuri poate avea trei rânduri de scaune cu banchete comune în locul fotoliilor separate sau poate fi configurată cu patru rânduri.