Arabia Saudită a prezentat primele automobile electrice cu o autonomie de 560 km.

Primul brand național al țării, Ceer, creat de Fondul Suveran de Investiții al Arabiei Saudite (PIF) în parteneriat cu Foxconn, și-a prezentat modelele de debut — un sedan și un SUV denumite Exobot.

Arabia Saudită este integrată de mult timp în industria auto mondială datorită sectorului petrolier, însă acum țara începe propria producție de automobile electrice. Compania mixtă Ceer a atras în proiect jucători de top la nivel mondial, scrie focus.ua.

Amintim că PIF finanțează compania Lucid Motors din 2018, aceasta asamblând deja automobile electrice la uzina din KAEC, iar Foxconn este cunoscută pentru asamblarea iPhone și pentru propria platformă de automobile electrice Foxtron. Designul Exobot a fost coordonat de fostul designer-șef al McLaren, Rob Melville, iar componentele tehnologice și sistemele de propulsie sunt furnizate de giganți precum BMW, Rimac și Hyundai Transys.

La exterior, ambele modele amintesc de Tesla Cybertruck, însă arată și mai futurist și mai spectaculos.

În ceea ce privește caracteristicile tehnice, Exobot sunt construite pe o arhitectură de 800 de volți și sunt echipate cu un sistem de tracțiune integrală cu trei motoare, cu o putere de 850 CP.

Sedan: accelerația de la 0 la 100 km/h durează 2,6 secunde, iar autonomia este de 670 km (conform ciclului NEDC).

SUV: accelerează până la 100 km/h în 2,9 secunde, cu o autonomie de 560 km.

Încărcare: încărcarea bateriei de la 10% la 80% la o stație rapidă de curent continuu durează mai puțin de 30 de minute.

Designul exterior se remarcă prin caroseria în formă de pană și ușile de tip "aripă de pescăruș" (Shahin Wing), în stilul legendarului DeLorean DMC-12. În interior este instalat un ecran curbat 8K de 48 de inci, pe toată lățimea planșei de bord, un touchscreen central de 10,4 inci și un volan tip manșă cu sistem de control electronic (steer-by-wire).